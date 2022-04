Entreprise indépendante, nous sommes spécialisés dans la gestion de déchets banals et dangereux, le nettoyage industriel et la dépollution de sols.



Créée en 1988, nous gérons aujourd'hui plus 120 000 tonnes de déchets par an et représentons un CA d’environ 11,7M€.



Mes compétences :

environnement

dépollution

déchets

recherche et développement

ingénieur

Chimie