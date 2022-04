Dominique VIALE

Après un parcours vente et interface vente/marketing dans l'agroalimentaire, j'ai rencontré le monde du vin (il y a plus de 20 ans) qui me passionne.

Aujourd'hui je suis Responsable commercial sur Toulouse pour la sté SPF Jean Sauret et diffuse différents producteurs de vins principalement dans le circuit traditionnel.



Mes compétences :

Vin

Vente

Négociation

Marketing

Prospection

Merchandising