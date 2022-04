Didier MAINGREAUD

IMAGINEZ-MOI… A VOTRE IMAGE !



Expérience technique



Journaliste : presse quotidienne et hebdomadaire ; presse magazine spécialisée (santé, audiovisuel) ; presse d’entreprise ; télévision.

Réalisateur vidéo : films institutionnels ou d’entreprise, documentaires TV.

Concepteur : magazines de presse ; journaux internes d’entreprise ; plate-formes de services professionnels ; services interactifs ; jeux d’animation évènementielle.

Animateur : débats professionnels de congrès, salons ou télévision ; évènements festifs, commerciaux et culturels.



Expérience de management



Créateur, dirigeant et directeur de publication d’un magazine de presse.

Créateur et dirigeant d’une entreprise d’édition télématique.

Rédacteur-en-Chef d’équipes rédactionnelles.

Organisateur d’évènements.



Expérience de projets innovants



Assises Européennes du Paysage : congrès et réseau d’échange européen pour les architectes paysagistes.

Exploits d’Hommes et d’Entreprises : magazine bimestriel grand public, axé sur l’aventure humaine dans l’entreprise.

Télé Val d ‘Oise : animateur et co-concepteur d’une télévision locale pour l’agglomération de Cergy-Pontoise.

3615 CATON : premier service de démocratie directe, à l’occasion des élections présidentielles françaises de 1988.

Europe n° 1 : intégration de l’usage du Minitel en complément des programmes de la station radiophonique. Conception des premières émissions interactives audiovisuelles.

Médiastar : l’une des premières entreprises d’édition indépendantes à l’heure du Minitel. Services aux professionnels de l’audio. Journal d’Information Musicale (JIM).

Journal Electronique Français (JEF) : premier service télématique d’information, pour un GIE de Presse Quotidienne.



Références



Journaliste : Nouvelles de Versailles, Var Matin, Infirmière Magazine, Time Code Magazine, Broadcast & Production, RéalisaSon, Presse Municipale (Cergy, Pontoise, Montmagny, Eragny-sur-Oise, Chelles), Presse d’Entreprise (Française des Jeux). Télévision : La 5.

Réalisation vidéo : une cinquantaine de films d’entreprises (Groupe GTIE-Vinci Energies, EDF, Bellion, SAPN, Liberty House, Musée de l’Air du Bourget) ou Institutionnels (Cergy-Pontoise, CR Ile-de-France, Chelles, Assurance Maladie Val d’Oise, F.F. du Paysage), 4 documentaires TV.

Conception : Exploits d’Hommes et d’Entreprises (magazine GP en kiosque), Résonance (journal d’entreprise Vinci Energies RAA) ; JEF (Journal Electronique Français), JIM (Journal d’Information Musicales) ; journaux« prêt-à-lire » d’information générale pour les radios locales ; concepts radiophoniques interactifs à Europe 1 ; jeu d’animation Cegecol, plaquette de la Tour Eiffel ; Web TV professionnelle.

Animateur : EDF-GDF, SAN de Cergy-Pontoise, CCI Paris, CCI Versailles-Yvelines Val d’Oise, TVO (Télé Val d’Oise), Décathlon, Festival de l’Harmonica, CSEEE, Rencontres de la Craétion Sonore,…

Organisation : Assises Européennes du Paysage (2001-2003-2006-2007-2009-2011), stands avec animation ( de 20 à 2000 m2), séminaires et conventions d’entreprises, championnat de France juniors d’Escrime,.…



Mes compétences :

Réalisateur