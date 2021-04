Activités administratives

- Rapporteur à la Cour des comptes (1991-1993)

- Chef de service au Commissariat général du Plan (1994-2002). Dans ce cadre, deux rapports officiels : Fonctions publiques : enjeux et stratégie pour le renouvellement (avec B. Cieutat), La Documentation française, 2000, et Organiser la politique européenne et internationale de la France (avec J. Lanxade), 2002.

- Chargé de mission auprès du Commissaire au Plan (2002-2003)

- Administrateur civil hors classe à la Caisse des dépôts (2003-2006)

- Responsable d'une mission interministérielle sur l'expertise technique et la stratégie internationale de la France (2007-2008) et rapport - L’expertise internationale au cœur de la diplomatie et de la coopération au XXIe siècle. Instruments pour une stratégie française de puissance et d’influence, mai 2008 (consultable sur le site Internet de la Documentation française).

- Président d'IDEFIE (d'avril 2009 au 10 janvier 2015), puis président d'honneur

- Nombreuses missions en Bosnie, en Ukraine, en Algérie, en Bulgarie, en Serbie, au Monténégro, en Haïti et en Jordanie.



Activités intellectuelles

- Maître de conférences ou professeur invité à Sciences-Po Paris (1986-2003 et depuis 2014), à l'ENA, à l'IHEDN, au collège de l'OTAN, à Harvard University, Boston University, Columbia University, Johns Hopkins University, University of South Carolina, chercheur associé à la chaire Raoul Dandurand (UQAM) et d'autres universités françaises et étrangères

- Président du Centre d'étude et de réflexion pour l'action politique (CERAP) (depuis 1986)

- Directeur de la revue Le Banquet (depuis 1992).

- Membre du directoire, puis trésorier, puis président du directoire (janvier 2011-13 octobre 2015), Institut Aspen France.



Livres publiés:

- La France a besoin des autres, Plon, mars 2012.

- La fin du malheur français ?, Stock, 2011.

- Le monde à l'horizon 2030. La règle et le désordre, Perrin, 2011.

- Quand la France disparaît du monde, Grasset, 2008.

- Pour une nouvelle philosophie politique, PUF, 2007.

- Faut-il sauver le libéralisme ? (avec M. Canto-Sperber), Grasset, 2006.

- De l'esprit de décision. Pour sortir de l'approximation politique (avec M. de Fabiani), Gualino, 2006.

- France : la réforme impossible ?, Flammarion, 2004.

- Les valeurs des Modernes, Flammarion, 2003.

- La face cachée du gaullisme, Hachette littératures, 1998.

- Le tombeau de Machiavel, Flammarion, 1997.

- Histoire des doctrines politiques en France, PUF, 1996.

- Philosophie politique, PUF, 1994.

- La République, PUF, 1993.

- Les élites et la fin de la démocratie française (avec R. Delacroix), PUF, 1992.

- Le spermatozoïde hors la loi. De la bioéthique à la biopolitique (avec F. Magnard, 1991).

- La politique, PUF, 1991.

- La société dépolitisée, PUF, 1990.

- Un projet éducatif pour la France (dir.), PUF, 1989.

- La crise africaine (avec F. Magnard), PUF, 1988.

- La région en quête d'avenir, La Documentation française, 1986.



Mes compétences :

Conseil

Direction générale

Accompagnement

Formation

Affaires internationales

Stratégie

Conduite du changement

Analyse de risque

Analyse stratégique

Politique

Politique générale