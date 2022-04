Didier MAIRE

Pharmacien responsable de l'établissement pharmaceutique et directeur de l'installation d'essai Confarma France, spécialisé en contrôle qualité pour les industries pharmaceutiques, chimiques, cosmétologiques et des dispositifs médicaux.

Confarma effectue des contrôles qualité en microbiologie, pharmaco-toxicologie, physico-chilmie, biologie moléculaire, biologie cellulaire, virologie et des études de sécurité pré-cliniques de substances pharmaceutiques et dispositifs médicaux.

L'établissement est certifié BPF et BPL par l'ANSM, approuvé par la FDA, certifié ISO 9001, 14001 et 18001 et accrédité ISO 17025 par le Cofrac pour l'évaluation biologique des dispositifs médicaux et le contrôle microbiologique (DM et produits pharmaceutiques)



Mes compétences :

Contrôle qualité

Assurance qualité

Affaires réglementaires

Etude pré-clinique

ISO 900X Standard

ISO 14001 Standard

GMP, GLP, ISO 17025, cGMP