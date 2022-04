Didier MAQUINÉ

Après une première partie de carrière en bureau d'études (Tuyauterie industrielle)comme ingénieur en conception et calcul, j'ai eu l'opportunité de travailler sur une GMAO 'client' puis sur SAP (Version 2.2C).

Un début ambitieux sur l'ensemble PM, MM et PS m'a permis de découvrir la partie logistique de SAP puis j'ai approfondi mes connaissances sur PM principalement puis SM et CS (jusqu'à la version Version SAP ECC 6.0 EHP7).

Aujourd'hui avec plus de 27 ans d'expérience en GMAO dont 22 sur SAP, je maitrise bien l'ensemble des éléments nécessaires à la mise en place ou à l'optimisation de PM/CS :

- Analyse des besoins

- Définition du paramètrage

- Intégration avec MM,FI/CO,QM,PS, AA ...)

- Transfert des données

- Formation des utilisateurs clés (Français, Anglais)

- Suivi post-démarrage



Mes compétences :

SAP PM

LSMW

SAP CS

SAP EAM

SAP MM