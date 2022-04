Didier MARGERAND

Nous recherchons, pour continuer à développer un groupe en croissance depuis de nombreuses années :



- de futurs collaborateurs attirés par un challenge ambitieux et motivant, dans un groupe de PME dynamiques, à forte valeur ajoutée technique (électronique de puissance, électromécanique) dont les clients sont des professionnels à la fois passionnants et exigeants (Défense nationale et ses équipementiers, nucléaire, marine civile et marchande, offshore, nautisme, ferroviaire, aéroportuaire, autres industries ...)

ENAG : chefs de projet, Ingénieurs / techniciens et commerciaux vente en électronique de puissance, électrotechnique, machines électriques tournantes. Monteurs-câbleurs,



- des clients potentiels, à la recherche de fournisseurs performants et pérennes : souplesse, réactivité, conseil pour résoudre leurs difficultés, réalisations standard et sur cahier des charges spécifique



