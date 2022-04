Didier MARIANI

Avec 30 années d’expérience au sein d’entreprises de distribution automobile et de produits et services de signalisation routière, j’exerce des fonctions de management depuis 1985 et tout particulièrement la fonction de dirigeant d’entreprises depuis 1988.

Pour LACROIX, le périmètre de mes dernières responsabilités couvrait les 17 collaborateurs des deux filiales de l’Océan Indien (La Réunion et Mayotte), spécialisées dans la signalisation routière et l’aménagement urbain pour les collectivités territoriales et les entreprises de BTP.

Ainsi, durant ces 7 dernières années, j’ai pu me confronter aux difficultés d’un marché soumis à une forte concurrence dans un mouvement de diminution constante des budgets des collectivités. Cette adaptation a pu se faire en combinant des actions sur les achats et le développement de nouveaux produits et services.

Aujourd’hui, je souhaite mettre mes compétences au service d’entreprises dont les principales valeurs a sont le capital humain, la transparence des relations, et le respect de l’homme.



Mes compétences :

Adaptation

Gestion

Négociation commerciale

Management

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

JCB