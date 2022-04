Didier MARSOLLIER dirigeant de DOMEA CONSEIL, vous propose ses services : étude des besoins, choix des produits, sélection des intervenants, assistance à la mise en œuvre, gestion de projet , formation des utilisateurs, missions de consulting, de conseil mais également de la formation et de l’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre de smart-home ou installation intelligente notamment avec des objets connectés( AMO SMART) .

- CONSEILLER (les bureaux d’études dans la rédaction des CCTP)

- ACCOMPAGNER les entreprises sur la domotique.

-INFORMER, PROPOSER des solutions domotiques pour l’environnement des personnes handicapées, pour le maintien à domicile des seniors, approche des gérontotechnologies, e-santé… .

-FORMER des entreprises et professionnels : ergothérapeutes, électriciens, domoticiens, associations, bailleurs sociaux, société de services à la personne.

- TRANSMETTRE notre expérience terrain sur cas concrets de plus de 20 ans d'expérience en installation et intégration domotique dans le domaine du handicap, de la gestion d'énergie et de la domotique de confort.

-Membre du bureau FFDomotique - référent consultatif du Handicap



Mes compétences :

Supervision

Qualité de l'air

Technico-commercial