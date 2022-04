Didier MARTINAGE

Compétences acquises:



- Développer et gérer l’exploitation du magasin : CA, marge nette, coûts directs et indirects, tenue du magasin, merchandising, gestion des stocks et résultats d’inventaire, masse salariale.

- Manager, recruter, former, animer.

- Elaborer les budgets et suivre la réalisation des objectifs, mesurer les écarts, les analyser et proposer toute mesure corrective.

- Assurer le service et le conseil de la clientèle, régler les litiges SAV.

- Organiser et surveiller les conditions de vente et participer à la vente.

- Veiller à la bonne application de la réglementation, mettre en place le merchandising préconisé par l’enseigne.

- Garantir et veiller à la bonne qualité des relations fonctionnelles induites par le statut hiérarchique, notamment celles à l’externe : clients, fournisseurs, acteurs locaux.

- Superviser l’action de la comptabilité, veiller aux remises en banque, assurer la bonne gestion des stocks.

- Veiller au respect de la législation sociale, préparer les plannings, assurer l’encadrement.



Mes compétences :

animer

autonome

Commerciale

Consciencieux

dynamique

Encadrement

FORMER

Gestion commerciale

Manager

Organisé

Organiser

Planing

Recruter

RIGOUREUX

Organisation