Didier MARTINVALET

Pilotage de 3 services :



Service Commercial : cession de patrimoine (stock de 600 logements ancien et 30 terrains en vente) et commercialisation des locaux commerciaux en location simple.



Service Contentieux : recouvrement des créances, collabotration avec les partenaires sociaux (AGLS, CAF, CCAS,...). Gestion de 2.800 dossiers pour 4,5 M€. Taux d'impayé < 1,6 % depuis 4 ans



Service Entretien Courant : pilotage des travaux de réparation chez les locataires, paiement des artisans (budget de 6M€), mise en place de procédures de sécurité,...



Autres responsabilités à la SIG :



Gestion de la relation clientèle : Troubles de voisinage, litiges,...



Correspondant QSE : La SIG est certifiée ISO 9001 et 14001, OHSAS 18001 sur l'ensemble de ses activités



Responsable GUP (Gestion Urbaine de Proximité) sur le projet de Rénovation urbaine des ABYMES





Autres responsabilités :



Administrateur de la Caisse Locale de POINTE A PITRE du CREDIT AGRICOLE MUTUEL de la Guadeloupe



Mes compétences :

Management

Gestion locative

Communication

Vente

Internet