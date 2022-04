Didier Masquelier marié, 2 enfants



• Définit et réalise les opérations de maintenance préventive et curative.

• Analyse les pannes, recherche les causes et propose des améliorations.

• Elabore en collaboration avec son responsable et les professionnels du service les gammes de maintenance dans le cadre de la GMAO (SAP).

• Réalise les vérifications périodiques légales et assiste les organismes vérificateurs.

• Etablit les plans de prévention avec les entreprises intervenantes (ouverture de chantier).

• Coordonne et anime les travaux avec les professionnels du service et les entreprises intervenantes (groupe froid, compresseur, sprinklage….)

• Dépannage mécanique, électromécanique, pneumatique, hydraulique

• Entretien des bâtiments inter/exter (clôture, gouttière, toiture, toilette, bureau ……)



Mes compétences :

Qualité