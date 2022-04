Chef de projet informatique pour le Groupe GAZECHIM (gazechim.com),

expérience de 18 ans dans le monde de l'informatique et 9 ans dans la gestion de projet, bilingue anglais-français.

Expérience professionnelle de 2 ans en Australie, Sydney.



- Gestion de projets informatique (MOE et MOA) équipes européennes et australiennes de 3-6 personnes

- Management de projet d'équipes d'analystes et développeurs

- Management fonctionnel d'administrateurs systèmes

- Implantation et développement d'ERP (JDE, Nadias ID400) et WMS (IER VisualStock, Nexus) sur sites clients

- Gestion du budgets informatiques

- Conception et implémentation d'architecture logicielles pour mes clients

- Audit informatique







* * * *



Vous pouvez me contacter sur dmassabuau@hotmail.com ou sur le (+33) 06 16 55 94 75



Didier MASSABUAU.



Inscrivez-vous maintenant sur Viadeo



Mes compétences :

JDE

ERP

Sharepoint 2010

Sharepoint Designer

Gestion de projets

Management de projet

Management

Audit

Anglais

AMOA

Business intelligence

Chef de projet

Programmation

Programmation orientée objet

Project manager

WMS

C++

PHP

Language C