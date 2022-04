Didier MASSAT

Durant ces 27 dernières années, j’ai acquis une solide expérience du tissus industriel aéronautique, au sein de PME/PMI mais aussi de grands groupes, en particulier des constructeurs, des sous-traitants et équipementiers, des centres de maintenance et de réparation, et des distributeurs de produits et services.

Ingénieur de formation, j’ai successivement occupé des fonctions d’ingénierie des moteurs chez TURBOMECA, d’assistance technique pour les avions en service à la direction du support d’ATR, de management de la certification, de la sécurité, de la qualité et des performances (produits et process) chez AIRBUS pour évoluer progressivement vers des postes de direction d’entreprise, du développement, de la stratégie, de l’innovation (FAROS, BUREAU VERITAS..).

J’ai géré, entre autre, des projets d’envergure, à l’échelon international, pour le compte de grandes structures (compagnies aériennes, avionneurs, équipementiers, autorités d’aviation civile…), dans un environnement économique et réglementaire contraignant, ce qui m’a permis de cerner avec une très bonne acuité les besoins du marché, d’anticiper les évolutions, les enjeux financiers, juridiques et commerciaux tout en préservant les intérêts de l’entreprise pour laquelle je m’investissais.

Par ailleurs, j’ai dirigé la Division Aéronautique d'une société fabriquant des simulateurs de vol et de maintenance, conclu des accords de partenariat avec des acteurs majeurs comme Airbus, Boeing, Bombardier, Flight Safety International, Thales, Honeywell et CAE et j’ai été le maître d’oeuvre d’une acquisition de société nord-américaine que j’ai dirigée concomitammant au management de ma BU.

J’ai toujours su dynamiser la croissance des entreprises où j’ai évolué et j’ai géré avec autonomie et rigueur les budgets, les résultats économiques, la planification des activités, la valorisation des ressources et le recrutement des forces de vente et de production.

Tout au long de ce parcours professionnel, j'ai tissé un réseau national et international de clients, de prescripteurs, de sous-traitants, de partenaires et d’institutionnels privés ou publics, qui m’ont tous fait confiance.

Innover, développer des services, fédérer des compétences, gérer des talents, générer de la croissance en garantissant la conformité aux attentes du marché...,telles sont les valeurs qui m'animent, pour lesquelles j'ai su démontrer de réelles performances.





Mes compétences :

Direction de projet

Business development

Stratégie commerciale

Support client

Droit des contrats

Sécurité & Navigabilité

Gestion de programme

Transport Aérien

Réglementation aéronautique européenne

Maintenance Aeronautique

Négociation contrats

Management opérationnel

Management des ventes