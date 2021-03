Didier MASSIOT

J'ai travaillé dans trois entreprises.

De 1990 à 1992 CAP-BEP mécanicien en apprentissage.

Opérateur soudeur DAD sur pinces en 1993 pour Citroën.

De 1994 à 2020 en fonderie pour le groupe Métalis, opérateur sablage, meulage, usinage semi auto, injection, tuteur et formateur...Mandats de secrétaire des IRP.

Formations:

FIP en 2020, Management et communication en 2009, SST, Incendie, Informatique de base, Juridique de base, Pilotage moto et voiture.

Je suis autodidacte ,force de propositions, disponible, souriant, méticuleux, impliqué, avec le sens de l'écoute.

Je suis à la recherche d'un emploi à temps plein, une distance de 30 KM maximum de mon domicile mais j'accepte les missions de déplacements.