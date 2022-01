Olivier MASSIOT

Je suis psychanalyste et j'exerce à Paris depuis plusieurs années.

"Espace Analytique" reconnaît et garantit ma pratique.

Qu'est-ce que "Espace Analytique" ?

C'est une association professionnelle de formation et de recherche, fondée en 1995 par un groupe de psychanalystes, pour la plupart élèves de Jacques Lacan, et issus du Centre de formation et de recherches psychanalytiques (CFRP).



Voici l'adresse de mon site :

https://www.psychanalyseparis.fr/