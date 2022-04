Florence DIDELON

J'ai travaillé dans le commercial et dans la communication corporate /évenementielle depuis de nombreuses années en tant que chef de projet.



J'ai une expérience dans le secteur bancaire, la formation première et continue en tant que conseiller formation et vente.

En 6 mois, j'ai rempli mes objectifs de l'année.



J'ai travaillé pendant 7 ans au sein de la direction de la communication de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris dans le corporate et l'événementiel.



Depuis plus d'un an, je suis responsable commerciale d'un portefeuille de cabinets d'expertise comptable pour développer des partenariats avec les entreprises par des événements de communication, fidéliser les verseurs de la taxe d'apprentissage et développer le chiffre d'affaire en trouvant de nouveaux clients.



J'ai organisé des courses pour fédérer les collaborateurs de la CCIP ainsi qu'une course inter- entreprises en 2011 pour les experts comptables.



Mes compétences :

Commerce

Communication