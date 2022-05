Olivier MASSIOT

Vice Président Business Development et Technology Strategy de Spotter



Spotter, leader de l’analyse textuelle pour la mesure des risques et opinions, fournit des modèles d’analyse fiables, pour une exploitation stratégique et opérationnelle dans les domaines de la Stratégie, du Risque, du Marketing et de la Communication.

Les Solutions et Applications Spotter, basées sur des technologies propriétaires de veille, text-mining et analyse du sentiment, couvrent tout type de sources : presse écrite, télévision, radio, médias en ligne, médias sociaux, sites web, données client, bases de données internes et externes.





Mes compétences :

Technology: Automatic Sentiment Analysis

Technology: Business intelligence

Marketing

Technology: Artificial Intelligence

Technology: Text-Mining

Business development