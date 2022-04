Didier MASSOU

Au delà de la protection vitale, le logement est le socle physique de toute structure familiale. Il se doit d’être adapté, structuré et évolutif.



Basé sur l’équilibre naturel et l’interaction des tous les éléments, j’aspire à traduire chaque bâtiment dans l’esprit d’avenir de tout un chacun.



Contemporain, l’habitat est indissociable d’une intégration au milieu naturel, il est le reflet esthétique et philosophique d’une adaptation au temps et à l’évolution.



Je préconise une architecture simple et proportionnée, très végétale à partir de matériaux nobles comme le bois, le fer et la pierre.



Mes compétences :

État des lieux

Permis de construire