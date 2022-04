Didier MATHIAS

Apres plusieurs années ou j’ai travaillé comme directeur des productions en agence événementiel, j'ai décidé d'être indépendant et de créer ma structure.

Vous recherchez des responsables de production sachant organiser et coordonner vos évènements... vous avez besoin ponctuellement de renforcer vos équipes de production ou d’assister vos chefs de projet.



En fonction des manifestations j'interviens dans différents secteurs: de la régie générale ou direction de production en passant par la logistique et la coordination.

Je travaille en indépendant et peux faire intervenir des prestataires; graphistes, imprimeurs, techniciens vidéo, son et lumière, équipes de sécurité...mais aussi des artistes: comédiens, musiciens,...



COMPETENCES PROFESSIONNELLES



Dans le domaine de la production d’événements :

- Interface client, coordination générale des projets.

- Élaboration, gestion et rentabilité des budgets, rétro planning.

- Recherche et référencement des prestataires, fournisseurs, négociations financières.

- Organisation et suivi logistique.

- Gestion du personnel (recrutement et management d’équipes, rédaction des contrats, DUE).

- Ordre de facturation et bilan financier des opérations.



Dans le domaine technique :

- Étude de la faisabilité technique des opérations, repérage des sites.

- Suivi de fabrication.

- Gestion technique de montage et démontage d’un événement.

- Régie d’un événement.



Références :

- Annonceurs, Agences Eccla, Proximity BBDO, K-Agency, Ogilvy Canaveral, Lame de Fond, Le Public Système, RTPC, Nouveau Jour, Saga Pegase, Agence Delem, Lever de Rideau, Phénomene...



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Cuisson des pâtes

Export