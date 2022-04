Didier MATTIUZZI

CASTOLIN France est une société spécialisée dans le domaine du soudage, du brasage et du rechargement. En d'autres termes, proposer des matériaux métalliques pour en assembler d'autres, ou améliorer leurs caractéristiques de surface sont ses points forts. Pour cela, la maîtrise des tenants et aboutissants métallurgiques est une nécessité absolue. En tant que responsables des expertises, j'ai eu l'occasion d'approcher la plupart des applications industrielles et des spécialités de la métallurgie ayant un lien avec l'usure, la corrosion, la fatigue mécanique, les problèmes liés aux cycles thermiques subis, etc...



Mes compétences :

Métallurgie