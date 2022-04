Didier MAURICE

Entré en 2000 chez BETOM Ingénierie en tant qu'assistant chef de projets, j'ai évolué au sein de la société au fil des différentes opérations que j'ai pu suivre en support d'un chef de projets confirmé.



Chef de projets en 2002, j'ai suivi et managé différentes affaires du concours à l'achèvement des travaux et ce dans divers domaines du bâtiment (ERP, code du travail, bâtiments neufs, en réhabilitation ou en extension):



- Scolaires (écoles élémentaires et maternelles)

- Sports (gymnases)

- Culturels (salle de spectacle de 1 000 à 12 000 places, salles de spectacle de type Zénith), musées

- Hospitaliers et centre de rééducation fonctionnelle (en neuf et remise en conformité),

- Unité d'actions sociales

- Centres commerciaux (en neuf ou en extension),

- Bâtiments administratifs (hôtel de départements...)



La taille des différents projets allant de 5 M € HT à 120 M € HT.



En 2009, j'ai évolué pour devenir directeur de départements grands projets en charge du suivi de projets de bâtiments de taille "importante" dont le montant varie d'environ 30 M € HT à + de 120 M € HT.



2012, j'intègre la société DEMATHIEU & BARD en tant que Chef de Projets sur des opérations en Conception - Construction.



Mes compétences :

Autonomie

Ecoute

Patience