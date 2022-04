IT Consultant, Formateur, Développeur(MS Office/VBA, C++, C#, VB.Net/VB, ASP.Net, SQL Server, Oracle, PHP, MySQL, WordPress, Typo3, Joomla, Magento) et Technico-commercial international:



Je suis Ingénieur diplômé de la technologie de l'information de l'Université de Dortmund en Allemagne, une personne ouverte au monde, polyglotte, communicatif, responsable, apte à travailler en équipe, créatif et innovateur. J'ai tant d'années d'expérience professionnelle diversifiée dans le domaine technique, commercial, du management et de la technologie de l'information.



Didier MEO

GSM: +32 499 848056

meo@meo-x.net

http://www.meo-x.net/net/wpf-data-binding-maste ...

http://www.meo-x.net/download/MEO_Test.zip

http://www.meo-x.net/download/MEODidierSilverli ...

http://www.meo.somee.com

>>> Quelques expériences dans l’enseignement: Chargé de cours de MS Excel chez Zentis AG; Professeur de mathématique à l'Athénée Royale d'Eupen; Chargé des cours de de MS-WORD, ACCESS, EXCEL (2003-2010) et VBA chez One-Training à Düren; Chargé des cours de de MS-Excel-VBA chez Train&Education à Cologne; Professeur de MS-Word / -Excel / -Access (VBA, SQL) à l’IPEPS Seraing; Professeur de MS.Net à l'Académie IT de Tertia Consulting à Neuss; Chargé des cours des Télécommunications (Internet, réseaux LAN/WAN, p2p, PBX,...) chez JQP à Dortmund; Chargé des cours de Java chez Hamburger Akademie; Formateur et Analyste-programmeur à l’Université de Hambourg (UKE) ; Chercheur à l'Université militaire de Hambourg faisant aussi des développements en C++ dans le domaine de traitement d'images numériques <<<

>>> Quelques expériences dans le secteur ICT: Consultant manager chez MEO Consult; Développeur WPF, WCF, C#, SQL Server, MS Access, PHP/MySQL, WordPress, Typo3, Magento; Développeur C++, COM, VBA, VB script, C#, ASP.Net (.Net 1.1,2.0,3.5, 4.0), WCF, XML-Webservice, LDAP, ActiveSQL Server 2000/2005/2008, ADO.Net, LinQ en privé et chez Sparkasse Witten (Caisse d’épargne de Witten); Administrateur des Systèmes d’exploitation (NT, XP, Win Server 2003, VISTA, Linux, AIX, Unix) chez /S/I/S/Z à Dortmund, chez IS Informatic, et en tant qu'indépendant; Développeur d'un logiciel de On-Line-Banking avec C++ / Java et Qt / Java-Swing pour GUI chez CoCoNet à Erkrath; Développeur c++ pour Unified Messaging (Computer Telephony Integration) chez CyCos à Alsdorf; Développeur ASP.Net avec VB.Net 2.0 et XML-Webservice sous Visual Studio 2005 et Oracle 9.2 chez Elips à Louvain-La-Neuve; Développeur C#, Delphi, C++, SQL Server dans le domaine de l'automation et traitement d'images chez SCHUMAG à Aix-La-Chapelle; Manager intérimaire faisant aussi des développements en ACU-COBOL, DB Informix, SQL et l'administration de SCO Unix(génération, maintenance, Scripting, Tuning) chez WEM à Hambourg; Créateur freelance des sites web utilisant PHP/MySQL, JSP, ASP.Net et Silverlight. <<<

>>> Certaines expériences d'affaires de monsieur Meo: Consultant manager chez MEO Consult, Représentant général de Congo Consulting GmbH (Hennef) en R.D. du Congo; Consultant en télécommunication pour Plan+Design (Nuremberg) en R.D. du Congo; Manager intérimaire chez WEM GmbH à Hambourg ; Manager de vente à IS Informatics en Belgique; Représentant freelance de Siemens-Nixdorf Afrique du Sud au Zaïre; Directeur général d'InterServ au Zaïre ; Représentant technique de Klimas Systemedia à Hambourg. <<<



http://meoict.wordpress.com/

http://meoit.00fr.com/

http://didiermeo.blogspot.com/

http://www.csharpfr.com/codes/COM-INTEROP-AVEC-INTERNET-EXPLORER-SHDOCVW-MSHTML-CSHARP_50072.aspx



Mes compétences :

Informatique

Organisation d'entreprise

Électrotechnique

Management commercial

Import / Export