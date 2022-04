Didier Mercier

Depuis près de 20 ans, dans tout ce que je fais, je crois en l'amélioration de la performance et de l'efficacité.

Ma manière de croire en cela, est de concilier de façon pragmatique les compétences avec les objectifs professionnels au bénéfice des clients et au service de l'entreprise.

Formé, préparé et opérationnel, vous pouvez compter sur mes compétences commerciales acquises pendant 20 années d'expérience pour les marques de luxe en parfumerie: Burberry - Jean Paul Gaultier - Issey Miyaké - Narciso Rodriguez - Elie Saab - Bourjois, suivies de 2 années de Coach - Formateur spécialisé en neurosciences motivationnelle, pour développer plus de résultats, plus de performance, plus d'efficacité.

. Mes points forts: stratégie, réalisation, résolution de problèmes

. Mes talents: négociation, formation, management

. Mes différences: développement humain, motivation, apprentissage



Mes compétences :

Cohésion en équipe

Informatique

Agile

Arbitrage

Ambition

Audacity

Rigueur

Conduite du changement

Budgets

Merchandising

Marketing

Participation mise en œuvre de la politique co

Fidéliser - Recruter les équipes commerciales

Manager les activités commerciales

Elaboration de la construction budgétaire

Participation au comité stratégique de direction

Manager les équipes commerciales

Participation aux formations stratégique

l'Expérience

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Klee

neurosciences

Reconnaissance

Apprentissage rapide