Didier MERCIER

Après 15 années passées en restauration je me suis réorienté vers un métier de service (service généraux) sous la responsabilité de la direction des ressources humaines . J'occupe cette fonction au sein d'Oril Industrie depuis 11 ans. Aujourd'hui je suis prêt a relever un autre challenge et me diriger vers un autre poste avec plus de responsabilités , j'ai appris beaucoup des relations en entreprises. Un métier qui requiert de l'ouverture d'esprit et le sens du relationnel , je suis a la recherche de nouvelles affinités professionnelles.

Cependant, je suis prêt à faire une formation si besoin pour acquérir les connaissances qui me manqueraient pour tenir un tel poste.

La mobilité géographique n'est pas un problème pour moi ainsi que les divers déplacements professionnels .



Mes compétences :

Bonnes Pratiques de Fabrication

Transport de matières dangereuses

Agencement de bureaux

Transport de personnes

Transport de marchandises

Cariste

Gestion du courrier

Nettoyage industriel

Prélévement de produits chimique

ADR

Fimo

Caces

Permis B C D Eb Ec Ed