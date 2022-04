Didier MERCIER

Experience forte en Direction des Ressources Humaines sur des entreprises multi-sites



* 8 annees sur 2 postes de DRH

* 14 annees sur un poste de RRH

* 8 annees en tant que Responsable Gestion Administrative et Paie



Secteurs d'Activite



* Mettalurgie : 1 an

* Distribution Textile en Magasins : 18 ans

* PME / VPC B to B : 2 ans

* Grande Distribution / Supermarches : 13,5 ans



Mes compétences :

Droit du travail / Conseils aupres des Operationne

Management

Procedures DIsciplinaires et Procedures de Licenci

Recrutement

Animation des Instances Representatives

Gestion des Dossiers Prudhommaux

Suivi et Gestion du budget de Frais de Personnel

Animation de Formation

Relations avec les Syndicats

Les Travailleurs Handicapes