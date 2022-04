Didier MERITEL

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



• Depuis Octobre 2007

CONSULTANT

Co fondateur du projet de recherche INTEECO au centre de recherche de l’école des Mines de Douai concernant la modélisation d’une démarche développement durable en entreprise.

Consultant - créateur de la SARL Carbone Equitable, cabinet conseil spécialisé en développement durable et organisations. Certifié par l’ADEME pour la mise en œuvre de la méthode Bilan CarboneR aussi bien en entreprise et les collectivités locales.

Pilotage à la mise en œuvre de système de management environnemental de type ISO14001 ou EMAS.

Formation et conférences sur les thématiques : marché Carbone, taxe carbone, et étiquetage carbone pour le Lions Club et l’école d’ingénieur de l’école des Mines de Douai.

Consultant chez Vital Equipement en management d’infrastructure Télécom et Informatique ; Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO), pilotage de projet pour les entreprises et les établissements publics, rédaction de cahier des charges, document de consultation d’entreprise (DCE).



• Février 2002 à Septembre 2007

Ingénieur Commercial à la Division des Ventes Indirectes à Lognes (77).

Elabore un plan développement des ventes de son portefeuille afin de défendre et de développer le chiffre d’affaire (CA) d’orange Business Services.

Dans ce cadre, soutenir la démarche commerciale des équipes de vente des partenaires en contribuant à leur formation et à leur information sur les offres.

Les assister dans leur démarche de prospection et développer des offres produits adaptés.



•JANVIER 2000 à Janvier 2002

Ingénieur Commercial à l'Agence Entreprise Nord-Picardie.

Informe et Forme les autres ingénieurs commerciaux et leurs assistantes sur le produit ITINERIS Entreprise Elabore des plans d'actions afin de dynamiser les ventes : challenge winback, fax mailing, formation produits, forum mobilité… Négocie avec FTMS les dérogations tarifaires des terminaux et services sur des offres complexes.(Appel d'offre, Accords cadres, Ventes de plus de 300 lignes, etc.

Anime une équipe mobilité composée de 5 personnes.



• Mars 1998 à Janvier 2000.

Chef de secteur FTMD filiale de France Télécom Mobiles

Suivi commercial de l’ensemble des réseaux de Distribution : grande surface alimentaire, grande surface spécialisée, réseaux des agences France Télécom, et indépendants, sur les départements 59/02.

Soutien l’ensemble des réseaux à la vente aux Professionnels et Entreprises d’Itinéris Flotte. Formation des vendeurs.

Analyse et recense le marché Itinéris sur le secteur géographique et remonte l’information en alimentant la base de données Avenue.

Elabore et négocie la mise en place d’actions commerciales avec les dirigeants des points de ventes du secteur.



* Août 1996 à Février 1998 :

Animateur soutien commercial régional Itinéris région Nord au sein de la Direction des Ventes

Suivi commercial de 300 points de vente sur les régions 02, 59, 62 au travers d’informations, de formations, de dynamisation de la distribution et de participation à des événementiels locaux, régionaux et nationaux.

Veille concurrentielle, remontées d’informations, enrichissement de la base de données commerciale Contact.

Formation de formateurs sur l’ensemble de la gamme Itinéris et des techniques de vente.





* Septembre 1993 à Juillet 1996 :

Responsable du service d’interventions au centre de construction des lignes de Douai

Encadre et anime le Service des Dérangements (15 personnes)

Décide de la répartition des travaux à réaliser en initialisant un plan de charge.

Assure le suivi de la production hebdomadaire des agents.



* Avril 1988 à Août 1993 :

Responsable du service F.T.A (Fichier Technique des Abonnés) au centre de construction des lignes de Douai

Dirige et anime les personnels administratifs et techniques.

Assure la mise à jour de l’application informatique 42C sur la zone DOUAI-CAMBRAI.

Coordonne les travaux de constructions des nouveaux abonnés avec les services techniques et l’agence commerciale.



Mes compétences :

Appel d'offre

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Bilan Carbone

Cahier des charges

Développement durable

Formation

Informatique

Maîtrise d'ouvrage

marché public

Sécurité

Télécommunication

Télécommunications

Réseau

Conseil

Gestion de projet

Management