Vincent DEBOMY

Après une première expérience en tant que commercial (sur différents marchés : PME / Entreprises / Collectivités et Grands Comptes) j'excerce aujourd'hui le métier de Responsable des Ventes, pour lequel j'encadre une équipe de commerciaux.



Mes atouts :

- 19 ans d’expérience en B to B

- 12 ans dans le management d'équipes de vente



Management :

- Accompagne la performance et le développement de ses collaborateurs

- Créer une cohésion d’équipe et donne du sens

- Pilote et contrôle l’activité de ses équipes

- Met en place des plans d’actions ainsi que la stratégie de l’entreprise



Commercial :

- Goût du challenge & culture du résultat

- Pilote les stratégies de comptes et d’affaires

- Négocie les affaires importantes

- Mobilise les compétences et les ressources internes

- S’assure de la satisfaction des clients et du développement du chiffre d’affaires



Mes compétences :

Mangement de la force de vente

Négociation commerciale

Coaching d'équipe

Coaching individuel

Résultats mesurables et durables

Écoute salarié

Communication

Stratégie commerciale

Ecoute client