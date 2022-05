Ludovic VOARINO

Après une Licence d'Economie-Gestion et une première année de Master à l'IAE spécialisée en Marketing, j'ai intégré le Master SIRIS afin d'avoir une double compétence en Informatique et en Management.

Ainsi, je suis en mesure de comprendre les problématiques des entreprises en termes de SI et de Gestion de Projets.



Mon expérience professionnelle chez France Télécom m'a permis de me familiariser avec les différents univers des Télécommunications, qu'il s'agisse du Mobile, du Fixe ou de la Data.

Après un stage de huit mois en SSII, je suis maintenant Ingénieur Commercial sur le segment Middle Market chez Bouygues Télécom. Dans le cadre de cette mission, je suis en charge du développement commercial et de la montée en gamme des clients sur les Alpes-Maritimes.



Mes compétences :

Vente

Télécommunications

Management

Informatique

Développement commercial

B2B

GRC

B2C

SSII

Marketing

Communication

Information Technology

Business Intelligence