Didier MERKLE

Directeur commercial en charge du développement des sociétés françaises IKB Leasing France et STILL LOCATION, filiales d'IKB Leasing GmbH Hambourg.

En charge du développement de MG Finance France, société captive des constructeurs de machines-outils allemand DMG et japonais Mori Seiki.

Autres missions : réalisation des budgets, gestion du personnel, gestion des contentieux, revente de machines en fin de contrat, préparation et présentation en allemand des conseils de surveillance auprès de la gérance allemande.

Spécialiste du financement de chariots élévateurs, machines industrielles pour le travail des métaux, du bois, injection plastique, imprimerie, agro-alimentaire.



Mes compétences :

Création d'entreprise

Management

Finance