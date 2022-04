Didier MESLAY

Autonome, j’ai actuellement en charge la gestion d’un secteur composé d’une trentaine de techniciens dans le secteur de l’hôtellerie de luxe ( le Westin Paris Vendome, le Pullman Montparnasse), d’ensemble de bureaux en multitechnique et multiservice.

Un esprit d’initiative, un sens du travail en équipe un excellent relationnel que j’ai déjà pu mettre à profit dans le cadre de ma fonction, m’a permis d’acquérir de solides bases de sorte que je ne crains pas d’appréhender ce métier.

Rigoureux et méthodique, je sais développer un véritable esprit d’analyse et de synthèse grâce à mon parcours au sein de SECMA-PICTET. Une certaine aisance rédactionnelle, en plus des compétences techniques







Mes compétences :

encadrement technique des risques liés à l'amiante

Formation Management,