Didier MEUNIER

Depuis 2017 : directeur de projet à la CNAM (Caisse Nationale Assurance Maladie). Responsable MOE du projet Dossier Médical Partagé (carnet de santé numérique)



2017 - 2015 : Prosodie-Capgemini. Responsable de 11 comptes client, principalement dans le secteur de l’assurance et de l’éducation (MAAF, MMA, Acadomia, …), pour un chiffre d’affaire global de plusieurs M€. Pilotage projet, gestion des risques, garant de la qualité des livrables, gestion des négociations et de la rentabilité, développement de la relation client, gestion des ressources (équipes multi-sites avec de l'offshore : recrutement, entretien d'évaluation, animation-motivation, développement des compétences), responsabilité technique sur les propositions, capitalisation des bonnes pratiques. Périmètre de service incluant la réalisation, l'hébergement, l'exploitation (maintenance en condition opérationnelle).



2013 - 2015 : Refonte du SI après-vente de Renault. Réalisation d’un Portail à destination du Réseau Mondial Renault et des garagistes indépendants pour la consultation de la documentation Après-Vente et le Business Pièces & Accessoires. Remplacement de trois applications existantes, plus de 10.000 jh, équipe de 25 collaborateurs en pic dont 50% offshore, 30 interfaces SI distant.

Technologies : J2EE / PHP / CASSANDRA / Oracle

Les grands principes retenus : conception orientée document; Méthode agile (Scrumban, Jira Agile)..



2008 - 2012 : responsable du suivi du compte Crédit Agricole (3ième client du groupe, plusieurs millions d'euros par an). En relation directe avec la MOA de 15 caisses régionales, plus de 20 projets d’accueil téléphonique en reconnaissance vocale dont 11 en Langage Naturel, 6 projets de gestion de la distribution en centres d'appels.



2007 : Responsable de la spécification, de la réalisation, du déploiement et de l'accompagnement d’un outil interne dédié à la gestion de projet (plus de 400 utilisateurs, plus de 2000 projets) – J2EE, n-tiers avec EJB, Oracle, hibernate, Struts 2.



2007 : RATP – Prototype de rechargement internet du passe Navigo (300 J/H) – J2EE, EJB, postGres, hibernate, JSF.



2006 : RATP – site d’E-tourisme (500 J/H) – J2EE, n-tiers avec EJB, postGres, hibernate, struts - pilote de divers autres projets annexes.



2005 : DARTY/carte cadeau - Réalisation et mise en service du progiciel Prosodie PrePaid 1.1 (6 mois, 1000 J/H).



2004 : KADEOS, mise en place de la solution carte cadeau du groupe PPR (Fnac, Printemps, Conforama, La Redoute, ..), première version du progiciel Prosodie PrePaid (6 mois, 1 500j/h, plus de vingt collaborateurs réparties sur 3 sites en pic).



2002 / 2004 : responsable d'un groupe de developpement

Suivi administratif, gestion de carrière, gestion des plannings du groupe, des alertes et risques sur les projets affectés au groupe, réponses aux appels d’offres. Projets de typologie base de données hautement disponible, 24/24 7j/7 avec serveurs Normal/Secours et réplication temps réel..



Avant-ventes significatives gagnées: KADEOS, la carte cadeau. Geny-courses, Refonte du SI de la société (1 500 j/h).



