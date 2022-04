Didier MEYER

Dans mes derniers postes, j’ai pu démontrer mes aptitudes à dynamiser des équipes et à conduire des projets liés tout aussi bien à l’élaboration et la caractérisation d’un composite thermoplastique, qu’à la gestion de projets et le suivi d’essais mécaniques sur éprouvettes polymère et composites.



Mes compétences :

Composite

Matériaux

Polymère

Gestion de projet

Gestion budgétaire

Logistique

Gestion de la relation client