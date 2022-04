Didier-Mickaêl PUJOLS

Didier PUJOLS, 32 ans, marié 2 enfants. Après 10 ans de transport dont 7 ans sur des postes de conducteurs, puis 3 ans en exploitation, je souhaitai me créer un nouveau but qui était de pouvoir suivre une formation, après autant d'années dans la vie active, qui me donnerait en plus de l'expérience acquise et des nouvelles connaissances obtenus durant cette année, un diplôme. J'ai valide une licence intitule gestionnaire en transport et logistique et décrocher une capacité transport poids lourds. Mon prochain objectif sera d'accroitre mes compétences sur un futur poste d'exploitant ou d' affréteur.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Gestion

Droit des transports

Transport maritime

Droit du travail

Gestion de la relation client

Relations clients

Chaine logistique

Transport routier

Droit des sociétés

Droit pénal

Commissionnaire de transport

Droit commercial

Comptabilité générale

Droit social

Comptabilité d'exploitation

Gestion budgétaire

Logistique

Négociation commerciale

Marketing relationnel

Droit des contrats

Transport de personnes

Comptabilité analytique

Transport international

Logistique industrielle