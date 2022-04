Didier MICOUD

Fort d'une solide expérience dans l'administration de biens, je possède une expertise reconnue dans ce secteur, notamment suite à la fonction de direction comptable et administrative d'une PME de 20 personnes.

Je suis également passionné par le monde de l'immobilier au sens large.

au cours de mon parcours professionnel, j'ai participé à de nombreux projets relatifs au développement des sociétés ou j' ai évolué.



Dynamique, curieux et passionné je m'investis dans tous les projets qui semblent m'ouvrir de nouveaux horizons.

Ainsi,je recherche des missions en CDD au sein de cabinets d'administrations de biens lyonnais pour des périodes de courte ou moyenne durée.



je reste à votre disposition pour une présentation personnelle plus détaillée.









Mes compétences :

Formateur

Travail en équipe et en réseau

ADMINISTRATION DE BIENS

ORGANISATION

IMMOBILIER

MANAGEMENT

COMPTABILITÉ