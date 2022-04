Didier MONCUS

- 1/2 -

FONDATEUR de la MARKETPLACEArray, site dédiée aux économies d'énergies et à la diminution des gaz à effet de serre, qui propose aux particuliers et aux professionnels :

- L'achat groupé d'électricité et de gaz naturel

- La vente événementielle de produits et services dans les catégories suivantes : Combustibles, transport, air, eau, production autonome d'énergie verte, chauffage, climatisation, habitat, bien-être, loisirs, plaisance.....

Rendez vous surArray

Identifiant : communication@energiesprivees.com

Password : PROS2018



- 2/2 -

Spécialiste de la RETRO-LOGISTIQUE NATIONALE AUPRÈS DES GROUPES - du RÉEMPLOI - du RECYCLAGE

Nous assurons également pour les GROUPES, sur l'ensemble du territoire, la rétro-logistique, le réemploi et le recyclage des actifs déclassés informatiques, télécoms, monétiques, Data, audiovisuel, mobiliers, coffre fort, machines de nettoyage.... directement dans leurs réseaux d'agences et de délégations.

Nous utilisons la valeur résiduelle des produits déclassés pour limiter l'impact financier à leurs fin de vie; comme notamment leurs collectes, leurs tris, l'asset...et le recyclage ultime.

L'objectif est de réduire de manière significative les coûts cachés que les entreprises consacrent aux traitements des rebus.