Didier MONCZUK

Apres une carriere de plus de 20 ans au sein d'équipes professionnelles de football,et une expérience de 10 ans en entreprise dans les secteurs de la vente ,du conseil en équipements sportifs et produits parapharmaceutiques spécifiques sport,je viens d'intégrer la societe ECASPORT filiale du Groupe AGILIS :



Secteur ECASPORT : Communication et Médias



La solution ECASPORT a été conçue pour donner aux clubs sportifs amateurs/handisports un outil de communication moderne accessible par tous pour :

• Dynamiser leurs équipes internes

• Réduire les coûts

• Favoriser le développement du mécénat/sponsoring auprès de partenaires locaux

• Faciliter l’usage par l’équipe dirigeante

• Renforcer son management

Une solution qui rapporte de l’argent au club :

Les revenus de sponsoring peuvent dépasser les

10 000 € /an en appliquant le savoir faire ECASPORT qui a fait ses preuves.



Une solution sociétale et généreuse

L’encadrement ECASPORT est composé de sportifs de haut niveau formés au coaching des clubs qui savent communiquer leur passion pour le sport.

Ils accompagnent les dirigeants de clubs pour relever les défis sportifs et financiers





