Dominique VILLA

Durant 10 ans, j'ai mené une carrière de sportive de haut niveau, discipline basket ball, club FC Lyon.

Après ma carrière sportive, j’ai quitté la région lyonnaise, avec en poche une licence d’anglais obtenue à l’Université de Cambridge, pour aller m’installer à Paris.

C’est ici que mon parcours professionnel commença.



Bilingue en anglais, j'ai travaillé 10 ans en tant que relation publiques dans le secteur artistique : cinéma, (longs métrages, pubs, video clips), théâtre, musique, spectacles vivants...), managé la carrière de l’artiste Lio, développé celle de Lynda Lemay et participé au repositionnement médiatique en France et à l’international du mime Marcel Marceau et de son école Internationale. J'ai 10 ans d'expérience en tant que consultante en communication et management dans le secteur sportif et industriel (énergies renouvelables).



En 2012, je quitte définitivement Paris et reviens vivre à Lyon. C’est le début d’une nouvelle vie ! Après plusieurs jobs de commerciale dans les énergies renouvelables j’opte pour une activité plus proche de mes envies et identifie l’envie de transmettre mes expériences et compétences.



Détentrice d'un véhicule (permis B 12 points) et disponible pour me déplacer en France et à l'étranger, vous trouverez ci-dessous un aperçu de ma carrière professionnelle et reste à votre disposition pour plus d'informations.



Septembre 2015 à ce jour : Soutien scolaire / Groupama OL Academy

Action de renforcement des acquis en sciences exactes et en sciences humaines.



Janvier 2016 à ce jour : Formatrice FLE / Secours Catholique Vaulx en Vélin

Apprentissage du français auprès d’une population étrangère. Gestion de plusieurs niveaux.



2012/2015 : commerciale terrain / énergies renouvelables



2011 : Responsable des partenariats pour l'association TRANS-FORME. (Association Fédératives Française des sportifs transplantés et dialysés), créatrice et organisatrice de la "Course du Coeur".



2009/10 : suivi d‘une formation de coach au Centre Internationale du Coach situé à St Egrève en périphérie de Grenoble, certification comme coach professionnel en juin 2010.



Juillet 2007 : Les JO du Groupe Allianz – Site INSEP

Responsable des disciplines Basket Ball et Street Basket Ball.

Organisation et gestion des équipes, des arbitres.



2002 : fondatrice de l'agence de communication KIDCOM, spécialisée jeune public et sport.



2001 : directrice de la promotion du label Small distribué par SONY/BMG France et manage une équipe de 7 personnes.

Les artistes de ce label sont Wyclef Jean, Fat Boy Slim, Jamiroquai...



1993/2001

Attachée de presse consultante

Budget annuel : 250 000 €



Présidente de l'Association Cap Saaa Grand Lyon (club de handibasket)



Mes compétences :

Coaching professionnel

Rigueur et grande adaptabilité

Efficacité Rapidité

Commercial

Communication

Gestion événementielle

Challenge

Management

Formation