Laurence MALLARONI

Parce que je suis convaincue que chaque individu a en lui des talents qui ne demandent qu'à s'exprimer,

Parce que je crois que cultiver les talents permet aux hommes et aux organisations de prospérer,

Je propose des actions de formation de conseil et d'accompagnement pour révéler l'excellence de chacun.



En qualité de coach certifiée, riche d'une expérience de 25 ans de direction et d'evaluation d'établissements, j'accompagne les personnes et les équipes dans les domaines suivants :



- DYNAMIQUE DE CHANGEMENT personnel ou professionnel, image, posture managériale,…

- DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET DES ORGANISATIONS : prise de poste, gestion du temps et des priorités, développement du leadership et des compétences managériales, renforcement de la cohésion et de la dynamique des équipes, gestion des émotions, stress,…

- PRISE DE DÉCISION, préparer des échéances importantes, gérer une transition,…

- COMMUNICATION : renforcement de l’impact de vos interventions, prise de parole en public, congruence,…



DONNEZ DE L’ÉLAN A VOS TALENTS !



Mes compétences :

Gestion

Écoute du cllient

Accompagnement

Coaching

Communication

Organisation