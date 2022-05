Accompagner le développement personnel et professionnel des personnes, en coaching, travailler sur les créneaux politique de la ville, les problématiques jeunesse et bien d'autres créneaux, comme par exemple les bilans de compétences jeunes, séniors, professionnels, sans oublier de me former régulièrement, voilà ma vie professionnelle.



Mes compétences :

Coach

Vae

Consultant