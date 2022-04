Dominique VILLA

Depuis plus de 25 ans au sein d'une structure socio médicale oeuvrant auprès des publics vulnérables à leur domicile, mes missions sont tout autant orientées sur le pilotage du service que sur le management des hommes et des projets autour d'objectifs partagés et d'une culture commune.

Garant de la qualité des accompagnements miss en œuvre par l’Association, tout autant que de l’expression des droits fondamentaux des bénéficiaires, assumant la responsabilité des projets personnalisés des personnes accompagnées par la structure, je suis, en tant que Directeur Général, le référent de la mise en œuvre des orientations définies par le Conseil d’Administration et mises en perspective par un projet associatif fort et régulièrement réinvesti.



Mes compétences :

Communication

Gestion

Gestion de projet

Ressources humaines