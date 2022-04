Didier MONTEIL

Pas facile de concilier ses compétences, ses aptitudes, et ses envies au sein d'un même métier mais je crois y être parvenu.

Je me suis converti au métier de "chasseur immobilier" pour toutes ces raisons :

- rencontrer des gens qui ont un projet personnel, le comprendre et l'accompagner au mieux (mon côté "sens du service" et mon passé de consultant),

- parcourir et redécouvrir en permanence les petites routes et les villages, d'abord de Provence et maintenant du Béarn et du Pays-Basque, (mon amour de la nature et du patrimoine),

- dénicher la perle cachée (mon côté enfant de "chasseur de trésor"),

- photographier, enquèter et rendre compte (mon passé d'ingénieur aux dossiers complets),

- conseiller et suggérer les aménagements possible (je suis toujours décorateur paysagiste dans l'âme).



Pour en savoir plus sur l'aide que je peux vous apporter, n'hésitez pas à visiter le site :Array



Mes compétences :

Immobilier