François QUINTIN

Formé à l’ingénierie des organisations et à l’approche système, j’interviens depuis plus de 15 ans comme consultant dans les entreprises:

* sur des projets d’optimisation des processus métier par rapport aux exigences du marché,

* sur des projets de mise en oeuvre d'ERP/SAP dans l’industrie et les services.



Tous ces projets ont un point commun: Améliorer la performance opérationnelle !



Mon métier, c’est donc de vous accompagner pour clarifier, diagnostiquer, élaborer des solutions, décider, organiser et mettre en œuvre vos projets.



Je maîtrise les domaines achats, ventes, logistique, supply chain.

je suis aussi Coach certifié CT+





Mes compétences :

SAP

Conseil

Ingénierie

MOE

MOA

Organisation

Team Building

Management

Coaching