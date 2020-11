FINANCEMENT DU BFR, ASSURANCE-CREDIT & CAUTIONS

Contact : +33 (0)6 51 78 87 93

armand.kpenou@iwys.com

IWYS - Membre de CREDEA Réseau International de Courtiers en Assurance-Crédit et Affacturage



Après quelques années passées à l'Audit - Contrôle de Gestion - Organisation, j'ai occupé le poste de Directeur Administratif et Financier d'une PME spécialisée dans le négoce.



L'année 2003, a vu la création de ma structure dédiée à l'optimisation du poste clients à travers 3 univers de services :



CONSEIL :

Elaboration, Optimisation des processus de la chaîne clients, de la commande à l'encaissement

Formation et Sensibilisation à la culture cash et aux impacts BFR.



FINANCEMENT du POSTE CLIENTS :

Élaboration, en partenariat avec des établissements financiers de premier rang, de programmes de financement des créances commerciales : affacturage ponctuel par facture, affacturage avec gestion intégrale du poste clients, Gestion déléguée ou Affacturage confidentiel (non notifié), Rachat / rechargement de balance, programmes transnationaux et spéciaux.



PRÉVENTION du RISQUE CLIENTS

Mise en place de politique de prévention et de gestion du risque crédit : Renseignement commercial, Élaboration / Optimisation de programmes d'Assurance crédit pour des entreprises de toutes tailles, dans tous les secteurs, en France et en Europe, pour les marchés domestiques ou export.



FINANCEMENT FOURNISSEURS

Etude et mise en place de solutions de financement des achats - factures fournisseurs à travers des programmes d'Achats d'Ordre et pour Compte, de Reverse Factoring ou de Gestion des Règlements Fournisseurs (PGRF).

Accompagnement pour l'obtention et la mise en place de Crédit Vendeurs et Cautions associées



CAUTIONS

Proposition de produits de cautions :

Cautions de marché : cautions de bonne fin, restitution d'acompte, retenue de garantie, paiement sous-traitants....

Cautions réglementaires : cautions douanières, cautions professions réglementées (ETT, Agence de voyage, commissaires priseurs, huissiers....)

Cautions environnementales : ICPE, Remise en état de carrière, Garanties financières pour l'Exploitation de parc éoliens, parcs solaires...



Mes compétences :

Conseil

Affacturage

Credit management

Recouvrement de créances

Assurance

Gestion du risque client

Formation

Assurance crédit