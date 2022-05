Marina BARREAU

Passionnée par le développement des potentiels, je commence mes études par un diplôme de Psychomotricité à la Pitié-Salpétrière. Je rejoins ensuite l’entreprise - que je conçois comme un lieu de réalisation personnelle et collective - où je transpose ma passion au coeur du management. Riche d’un MBA à HEC, je deviens Directrice Générale de Mappy (PagesJaunes) puis coach de Dirigeants au sein du cabinet Caminea que je crée en 2009.



C’est là que je façonne le concept de Management sourire pour accompagner les dirigeants dans le développement de leur entreprise et leur développement personnel. Je me rends compte que ces concepts sont également pertinents dans la relation parent-enfant. Etant moi-même maman, c’est au quotidien que j’en vois les bienfaits.



C’est ainsi que naît CeQueJeVeuxFairePlusTard, où je mets mon expérience au service des jeunes pour les aider à révéler leur talent et leur donner confiance en leur potentiel.



Mes compétences :

Coaching

Conseil

Développement d'entreprise

Développement personnel

Internet

Management