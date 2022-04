Carl CIVADIEE

HEC CESA FINANCE : Mémoire : Les financements adossés au crédit management - Comment l'option d'un financement déconsolidant impacte la tresorerie et les ratios financiers.

Formation (suivie en part time-50% en anglais) couvrant l’ensemble de la finance contemporaine : analyse financière, M&A,valorisation d’entreprise, finance de marché, stratégies et décisions financières.



Missions significatives chez Ernst & young :

- Imprimerie : Mise en place de 5 contrats d'affacturage

- Industrie Chimique : diagnostic de la fonction credit management (productivité du recouvrement, efficacité des procédures, revue de la politique des risques clients)

- Affacturage : supervision des audits de securisation des contrats d'une société d'affacurage (sous traitant des audits)

- Divers : Réalisation de previsions de tresorerie à 13 semaines

- Energie : Réalisation de prévisions de tresorerie à 13 semaines, Revue de la fonction trésorerie et définition du cash management, implémentation d'un logiciel de tresorerie (FRP) sur la gestion gestion quotidienne de la tresorerie et previsonnelle à 13 semaines et 12 mois, modélisation d'un programme de titrisation.



Mes compétences :

audit

Cash management

comptabilité clients

finance

comptabilité

Affacturage

finance d'entreprise

Credit management