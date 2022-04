Didier MONTMARTIN

Mes prestations en tant que projeteur libéral, entrent dans le cadre d’implantations ou de modifications de lignes de production :

· Après Synthèse d'informations.

. Réalisation des plans : Projets, Ensembles, et Fabrication

· Elaboration des cahiers des charges de sous-traitance

· Prise en charge du suivi technique de consultations et d'approvisionnement.



Références clientèle :

Saint Gobain, Morgan Group, Arcelor Mittal, Ermont-Fayat, Spoolex ..etc..



Mes compétences :

Logiciel 2D utilisé : Autocad

Logiciel 3D Utilisé : Solidworks