Lionel MONTMARTIN

Passionné d'aviation j'ai eu la chance de baigner dans ce milieu depuis toujours. Ma carrière touche à sa fin mais je reste curieux de tout ... en particulier des nouvelles technologies dans lesquelles j'ai acquis une certaine expérience (internet, sites web, bureautique, ...).



Au-delà de l'aspect technique mon parcours professionnel m'a permis de découvrir et me confronter aux relations humaines, comme la gestion d'équipe, les techniques de formation et facteurs humains.



Je reste ouvert sur l'extérieur ! Je continuerai à découvrir le monde, avec mon appareil photo !





Mes compétences :

Video: montage

Création de site web

Visual Basic

Pilote Avion Planeur Deltaplane

Photoshop

Travail en équipe

Photographie

Pédagogie Facteurs humains

JavaScript

HTML

MySQL

JQuery

PHP

Ajax

CSS

Microsoft Access

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Contrôle aérien (ATC)

Xoops

CMS PHP

Prestashop