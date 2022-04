Didier MORIN

Pour des entreprises en pleine évolution stratégique.

J'étudie les postes de dépenses à renégocier.

Je réduis vos frais généraux sans nuire à l’efficacité et au confort des collaborateurs.

Restructurations des bureaux.

Évolution des métiers.

Fermetures de sites pour raisons économiques.

Organisation de déménagements internes ou externes.

Coordination de rénovations de locaux.



réductions des équipements tels photocopieurs, autocommutateurs, liaisons téléphoniques.

révision des contrats d’énergie, de ménage et d’entretien des locaux.

réorganisation ou externalisation des services courrier, accueil.

commandes centralisées des consommables tels papiers photocopie, toners, fournitures de bureaux.

Interlocuteur du CHSCT j’assiste l'entreprise afin de mettre en place des solutions économiques relatives à l'hygiène et à la sécurité.