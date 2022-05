Stéphanie BRIVADY (HUE)

Passionnée par les métiers de la communication, j'occupe depuis 8 ans, le poste de responsable des Opérations Extérieures du journal Le Revenu, et depuis cette année je développe ces opérations sur le 2ème titre du groupe : Air&Cosmos.

Promouvoir et organiser un événement, et lui assurer le succès escompté, est mon leitmotiv !

Rigoureuse, réactive, créative, rapide, polyvalente, autonome, enthousiaste et force de propositions, est ce qui me caractérise le mieux.



Mes compétences :

Publicité

Marketing

Communication

Presse